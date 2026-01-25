Paura a Melbourne: malore tra il pubblico durante il match tra Alcaraz e Paul

Il caldo torrido di Melbourne torna a far sentire la sua morsa, questa volta non solo sugli atleti ma anche sugli spalti della Rod Laver Arena. Durante l'acceso ottavo di finale tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, il gioco è stato improvvisamente congelato per oltre dieci minuti a causa di un malore che ha colpito uno spettatore. Il giudice di sedia, accortosi della gravità della situazione, ha immediatamente sospeso il match per permettere ai sanitari di intervenire e prestare i primi soccorsi all'uomo, visibilmente provato dalle temperature estreme che stanno caratterizzando questa edizione degli Australian Open. Una volta che l'uomo è stato trasportato fuori dall'arena per ulteriori accertamenti, il match è ripreso regolarmente, con lo spagnolo capace di mantenere i nervi saldi e portare a casa il primo parziale.