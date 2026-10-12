Pattinaggio, Lollobrigida: "Idea è andare avanti per battere olandesi in casa loro"

12 Ott 2026 - 11:07
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"L'idea è quella di continuare, il prossimo grande impegno sarà in Olanda e battere gli olandesi in casa è una bella sfida. Ma il divertimento deve essere alla base di tutto". Così Francesca Lollobrigida, pattinatrice azzurra due volte campionessa olimpica, a margine dei Collari d'Oro al Cpo di Roma torna sul proprio futuro. Poi, sulla gravidanza e sul fatto di essere una mamma atleta sottolinea come "dovrò organizzarmi con due bimbi, ma ho il supporto di tutti e questo è l'essenziale. È stato fondamentale il lavoro di squadra, anche in gravidanza sapevo di avere gli aiuti giusti per tornare in campo. Avere un equilibrio psicofisico è quello che ti dà la forza di andare avanti. Con 2 figli sarà complicato, ma credo di aver dimostrato già una volta di poterlo fare", conclude.

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