Pattinaggio: Grassl in partenza per Grenoble per finale ISU Grand Prix

Daniel Grassl, pattinatore artistico del Gruppo Fiamme Oro, è in partenza per Grenoble dove, nella finale dell'ISU Grand Prix (5-8 dicembre) la massima competizione di questo sport a livello internazionale, affronterà i 5 pattinatori più forti al mondo. Grassl ha scelto di allenarsi presso l'Ice Club Torino, la storica società torinese guidata da Claudia Masoero. L'atleta altoatesino è allenato da Edoardo De Bernardis e Luca Mantovani e le sue coreografie sono state create da Edoardo De Bernardis che, nel corso degli anni, si è distinto a livello internazionale per l'originalità dei suoi programmi. Lo short program in programma venerdì pomeriggio sul ghiaccio francese è stato creato sulla musica di 'Human' di Stefano Lentini e Tom Baxter, mentre il programma libero che Grassl interpreterà sabato sera è realizzato sulle musiche di 'Billy Elliot', un film che l'atleta ha amato particolarmente e che ha commentato affermando: "Per Billy la danza rappresenta la libertà, anche per me il pattinaggio rappresenta l'opportunità di spiccare il volo 'like a bird'". Il pattinatore di Merano, classe 2002, bronzo ai Mondiali juniores del 2019, medaglia d'argento ai Campionati europei di pattinaggio di figura nel 2022, settimo ai Giochi olimpici invernali in Cina nel 2022, pluricampione italiano assoluto, è stato anche il primo europeo a atterrare un quadruplo loop in una competizione internazionale e il primo uomo italiano a vincere una tappa di Grand Prix. Dopo i successi ottenuti nelle scorse settimane nelle Tappe di Grand Prix a Tokyo (argento) e in Finlandia (bronzo), si appresta a affrontare una delle competizioni più importanti della stagione preolimpica, gara che si preannuncia combattuta e di altissimo livello.