Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pattinaggio figura, Skate America: Grassl quarto nel programma corto

15 Nov 2025 - 15:42

Nella notte europea fra venerdì 14 e sabato 15 novembre si sono disputate le competizioni della giornata inaugurale di Skate America, quinta tappa dell'ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Tre gli atleti italiani impegnati sul ghiaccio della 1980 Herb Brooks Arena di Lake Placid, tutti cimentatisi nel programma corto maschile. Il migliore è stato Daniel Grassl (Fiamme Oro), che occupa la quarta posizione provvisoria con 83.68 punti. Il ventitreenne altoatesino si trova alle spalle del giapponese Kazuki Tomono (95.77), del francese Kevin Aymoz (93.56) e del kazako Mikhail Shaidorov (89.67). Nikolaj Memola (Fiamme Oro) ha concluso il segmento iniziale della gara all'ottavo posto, con il punteggio di 75.61. Infine, Corey Circelli (Icelab) ha effettuato il proprio debutto assoluto nel contesto del Grand Prix marcando il riscontro di 61.99, valsogli la dodicesima piazza provvisoria. Il programma libero maschile si disputerà a partire dalle ore 2:00 europee di domenica 16 novembre. La competizione sarà preceduta dal programma corto femminile (ore 0:15), nel quale pattinerà Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro). 

Ultimi video

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:05
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 15/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

01:33
Sinner, i precedenti

Sinner, i precedenti

02:15
Il bello del tennis

Il bello del tennis

01:30
Emozioni da Atp Finals

Emozioni da Atp Finals

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:24
Atp Finals, De Minaur: "Sinner? So come batterlo ma non è la cosa più facile"
18:22
Gaudenzi: "Finals in Italia per altri 5 anni. Nel 2026 ancora a Torino, poi si vedrà"
17:15
Pentathlon Moderno: Gabriele Vescio eletto presidente Federazione
16:14
Milano-Cortina: in arrivo omologazione Sliding Centre di Cortina
15:42
Pattinaggio figura, Skate America: Grassl quarto nel programma corto