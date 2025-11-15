Pattinaggio figura, Skate America: Grassl quarto nel programma corto

Nella notte europea fra venerdì 14 e sabato 15 novembre si sono disputate le competizioni della giornata inaugurale di Skate America, quinta tappa dell'ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Tre gli atleti italiani impegnati sul ghiaccio della 1980 Herb Brooks Arena di Lake Placid, tutti cimentatisi nel programma corto maschile. Il migliore è stato Daniel Grassl (Fiamme Oro), che occupa la quarta posizione provvisoria con 83.68 punti. Il ventitreenne altoatesino si trova alle spalle del giapponese Kazuki Tomono (95.77), del francese Kevin Aymoz (93.56) e del kazako Mikhail Shaidorov (89.67). Nikolaj Memola (Fiamme Oro) ha concluso il segmento iniziale della gara all'ottavo posto, con il punteggio di 75.61. Infine, Corey Circelli (Icelab) ha effettuato il proprio debutto assoluto nel contesto del Grand Prix marcando il riscontro di 61.99, valsogli la dodicesima piazza provvisoria. Il programma libero maschile si disputerà a partire dalle ore 2:00 europee di domenica 16 novembre. La competizione sarà preceduta dal programma corto femminile (ore 0:15), nel quale pattinerà Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro).