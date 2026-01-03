Fiamma Olimpica a Genova il 9 gennaio

Manca meno di una settimana e Genova è pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Venerdì 9 gennaio il capoluogo ligure sarà la destinazione finale della 33esima tappa del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica, partita da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre. "Il passaggio della Fiaccola è un momento simbolico di grandissima forza, che attraversa i confini per portare con sé lo spirito olimpico - ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis -. Ho dedicato tutta la mia vita allo sport, sono stata prima atleta e poi vicepresidente vicaria del Coni e oggi, da sindaca, vivo l'arrivo della Fiaccola a Genova come il coronamento di un sogno: un'opportunità straordinaria per ispirare le nuove generazioni, i più piccoli, chi si affaccia per la prima volta al mondo dello sport. So cosa significa partecipare a un'Olimpiade e conosco il valore, anche simbolico e civile, che un evento di questa portata può avere per un territorio". "La Fiaccola è da sempre un simbolo di pace, fratellanza e unità tra i popoli - aggiunge Salis -: in un momento storico segnato da tensioni e conflitti, è importante ricordare che i Giochi Olimpici rappresentano, da sempre, anche un tempo di tregua. Da Genova, città di pace, vorrei partisse un messaggio chiaro: lo sport costruisce ponti, abbatte le barriere, è uno dei più grandi simboli di unione tra persone e popoli. E ogni gesto, come il passaggio della Fiaccola, può essere un'ulteriore occasione per promuovere il rispetto reciproco, la convivenza pacifica e la cultura della nonviolenza". A Genova, la Fiamma Olimpica partirà venerdì 9 gennaio, attorno alle ore 17, dalla Chiesa di Boccadasse, con una carovana di circa 600 metri che percorrerà corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna prima di arrivare in centro. Proseguendo lungo via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza della Nunziata, via Balbi, Stazione Marittima, via Gramsci e centro storico, approderà infine verso le 19 al Porto Antico dove, a Calata Mandraccio, sarà allestito il Villaggio, aperto al pubblico dalle 17.