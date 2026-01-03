Tennis: United Cup, Cina batte Belgio in rimonta 2-1

A Sydney esordio vincente della Cina nel gruppo B che rimonta e ribalta il pronostico battendo il Belgio per 2-1. Avvio tutto per la formazione europea che apre la sfida con il netto successo per 6-2, 6-2 di Elise Mertens (20 Wta) su Zhu Lin (31 Wta): appena 78 minuti senza storia per un match tutto in discesa per la Mertens capace di strappare la battuta 6 volte alla rivale e di conquistare all'inizio 5 dei primi 6 game e poi assestare il colpo di grazia con altri 4 game consecutivi dall'1-1 del secondo set. A riportare la sfida sui binari della parità ci ha pensato poi Zhang Zhizhen (410 Atp) che con una maratona di 2 ore e 53 minuti ha battuto per 6-7, 7-6, 7-5 Zizou Bergs (42 Atp). Nel doppio di spareggio Zhang-Zhu hanno superato in rimonta Bergs-Martens per 5-7, 7-6, 10-6. A decidere la sfida è il super tie-break del terzo set con i cinesi sempre avanti, prima 5-1 poi 9-3 e infine, dopo aver mancato 4 match point consecutivi, vittoriosi per 10 punti a 6.