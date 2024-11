PATTINAGGIO: FIGURA, GRASSL SECONDO ALL'NHK TROPHY

Allo Yoyogi National Gymnasium di Tokyo (Giappone) si è conclusa l'edizione 2024 dell'NHK Trophy, quarta tappa dell'ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Tre gli italiani impegnati nel settore maschile. Al termine del programma corto di venerdì, Daniel Grassl (Fiamme Oro) occupava il quinto posto, Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) il settimo e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) l'ottavo. I punteggi erano però molto simili e ogni componente del terzetto azzurro era in piena corsa per il podio. Grassl si è difatti fregiato di una prestigiosa piazza d'onore grazie al secondo punteggio nel programma libero. Il totale complessivo di 264.85 gli ha permesso di recuperare ben tre posizioni. Il ventiduenne sudtirolese, al terzo podio della carriera nell'ISU Grand Prix, ha avuto il merito di completare ben tre diversi salti quadrupli. Inoltre, il risultato lo pone in piena corsa per la qualificazione alle Finali di Grenoble. Ha risalito la china anche Rizzo, il quale ha chiuso al quinto posto (246.56). Frangipani ha infine concluso decimo con 223.82. In campo femminile, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) deteneva il sesto punteggio dopo lo short program. La ventiduenne azzurra ha conseguito il suo risultato più nobile nel contesto del Grand Prix, pattinando un buon programma libero. Il riscontro finale (180.28 punti) le è valso il sesto posto. La quinta tappa dell'ISU Grand Prix avrà luogo dal 15 al 17 novembre a Helsinki, in Finlandia.