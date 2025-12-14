Logo SportMediaset

Pattinaggio di velocità, due podi azzurri in Coppa del Mondo

14 Dic 2025 - 20:30

L'Italia esce con due podi da Hamar, in Norvegia, dove si è svolta la quarta tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. Nell'inseguimento maschile a squadre, il terzetto composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha fatto segnare il tempo di 3'42"62, valso la piazza d'onore nella gara vinta dagli Stati Uniti con il crono di 3'40"28. Terza l'Olanda in 3'43"04. Nella mass start maschile, poi, soddisfazione anche a livello individuale per Andrea Giovannini, che è salito sul terzo gradino del podio, districandosi nel traffico nelle fasi conclusive. Primo lo statunitense Jordan Stolz davanti al belga Bart Swings. Il trentaduenne azzurro è secondo nella classifica di specialità della partenza in linea (da lui vinta nelle ultime due stagioni) con 22 punti di ritardo dall'olandese Jorrit Bergsma, oggi quarto.

