PATTINAGGIO: CUP OF CHINA, TRIONFO PER GUIGNARD-FABBRI NELLA DANZA

Grande Italia nel sabato di gare sul ghiaccio cinese di Chongqing, sede della Cup of China, sesta e ultima tappa di ISU Grand Prix. Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno infatti conquistato la quarta vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura accedendo alla finale per il terzo anno consecutivo e portando la striscia di podi consecutivi nel Grand Prix a quota 15, fatto senza precedenti in ambito nazionale. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno dettato legge in entrambi i programmi chiudendo la gara ospitata dallo Huaxi Cultural and Sports Center con il punteggio di 209.13.