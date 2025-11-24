Logo SportMediaset

Pattinaggio, CdM pista lunga: vittoria Giovannini nella mass start a Calgary

24 Nov 2025 - 08:47

Nella notte europea fra domenica 23 e lunedì 24 novembre, a Calgary (Canada), è giunta alla propria conclusione la seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. Nella giornata finale dell'appuntamento ospitato dall'Olympic Oval della città dell'Alberta si sono disputate ben sei competizioni, ossia la gara-bis dei 500 metri, le mass start e i team pursuit. Come da prassi, le prove sono divise fra Division A (riservata ai migliori atleti/squadre del ranking mondiale) e Division B (il livello cadetto, con possibilità di promozione a quello assoluto dall'evento successivo). Questi i risultati conseguiti dal movimento italiano nel "Day-3" della tappa di Calgary: (Division A) Mass Start maschile - Il primo podio della stagione azzurra porta la firma di Andrea Giovannini ed è una splendida vittoria. Il trentino classe '93 ha conquistato il nono successo individuale della carriera in Coppa del Mondo imponendosi nella prova in linea di Calgary. Il pattinatore delle Fiamme Gialle ha preso il largo nella seconda metà dell'ultimo giro chiudendo la prova in solitaria sul traguardo. Squalificato, invece, Daniele Di Stefano (Fiamme Oro). Mass Start femminile - Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), tra le primissime posizioni fino a pochi giri dal termine, è rimasta "imbottigliata" nella pancia del gruppo nel corso delle ultime due tornate, senza poter quindi lanciare attacchi né sprint da lontano. Per lei comunque arriva un sesto posto sul traguardo. 500 metri femminili (Gara Bis) - Serena Pergher (Fiamme Oro) ha fermato il cronometro dopo 37"50, terminando la prova in dodicesima posizione.

Quanto alla Division B nel Team Pursuit maschile la caduta patita a Salt Lake City, dove l'Italia era in linea per salire sul podio prima dell'inusuale incidente di percorso, ha comportato che gli azzurri abbiano giocoforza dovuto cimentarsi a livello cadetto, senza poter competere per la vittoria assoluta. D'altronde, dopo la tappa inaugurale, occupavano la decima posizione nella Coppa del Mondo di specialità. Nella gara di Division B, il terzetto formato da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) si è imposto agevolmente sulla concorrenza fermando il tempo in 3'37"95. Team Pursuit femminile - Il terzetto composto da Linda Rossi, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida ha terminato la sua prova in quarta posizione con il tempo di 3'02"90. Mass Start femminile - Linda Rossi (Fiamme Azzurre) ha conquistato la quinta posizione. 500 metri maschili (Gara Bis) - Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) ha centrato la 14ª piazza con il tempo di 34"63. 500 metri femminili (Gara Bis) - Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) ha terminato al 22° posto in 38"51 e Giorgia Aiello (Cardano Skating) al 29° in 38"87.

