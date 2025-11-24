Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Curling, Europei: doppia sconfitta azzurra nel terzo turno

24 Nov 2025 - 09:05

A Lohja (Finlandia) si è completata la terza tornata di partite dei Campionati Europei di curling, il cui denso programma prevede tre sessioni di incontri al giorno, alternando fra i due generi il doppio impegno quotidiano. Nell'ambito maschile, la squadra composta da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) aveva ottenuto due vittorie in altrettanti impegni. Nel terzo match, gli azzurri hanno affrontato la Cechia, uscendo sconfitti all'extra end per 8-9. La partita è rimasta in equilibrio per sette parziali, dopodiché i mitteleuropei sono riusciti a rubare due mani consecutivamente. L'Italia, sotto 5-8, è stata in grado di pareggiare nella decima ripresa. All'extra end, però, i cechi non hanno tremato e hanno sfruttato a dovere l'ultimo stone.

Nel settore femminile, la compagine formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) aveva conseguito un successo e una sconfitta. Nel terzo incontro, le azzurre hanno sfidato la Norvegia, venendone battute 2-9. Determinante è stato l'eccellente avvio delle scandinave, che hanno marcato 5 punti nei primi tre end, prendendo subito un vantaggio rivelatosi incolmabile.

Ultimi video

00:55
'OPERA D'ARTE PER CELEBRARE LO SPIRITO OLIMPICO: OSPEDALE NIGUARDA MCH

A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:41
Oggi Italia-Belgio

Oggi Italia-Belgio

00:55
'OPERA D'ARTE PER CELEBRARE LO SPIRITO OLIMPICO: OSPEDALE NIGUARDA MCH

A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:00
Nba: Oklahoma inarrestabile, Doncic trascina i Lakers
09:05
Curling, Europei: doppia sconfitta azzurra nel terzo turno
08:47
Pattinaggio, CdM pista lunga: vittoria Giovannini nella mass start a Calgary
23:46
Verstappen da record: vittoria con il distacco più ampio a Las Vegas
22:39
Short Track, World Tour: a Danzica podio di Sighel sui 1.000 metri