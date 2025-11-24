Curling, Europei: doppia sconfitta azzurra nel terzo turno

A Lohja (Finlandia) si è completata la terza tornata di partite dei Campionati Europei di curling, il cui denso programma prevede tre sessioni di incontri al giorno, alternando fra i due generi il doppio impegno quotidiano. Nell'ambito maschile, la squadra composta da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) aveva ottenuto due vittorie in altrettanti impegni. Nel terzo match, gli azzurri hanno affrontato la Cechia, uscendo sconfitti all'extra end per 8-9. La partita è rimasta in equilibrio per sette parziali, dopodiché i mitteleuropei sono riusciti a rubare due mani consecutivamente. L'Italia, sotto 5-8, è stata in grado di pareggiare nella decima ripresa. All'extra end, però, i cechi non hanno tremato e hanno sfruttato a dovere l'ultimo stone.