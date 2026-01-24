Pattinaggio, Cdm pista lunga: Ghiotto quinto nei 5000 a Inzell

24 Gen 2026 - 19:07

Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) si è attestato al quinto posto nei 5000 metri maschili nell'ultima tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga a Inzell, in Germania, con il tempo 6'05"67 in una competizione di livello stratosferico, caratterizzata dalla clamorosa performance del norvegese Sander Eitrem, primo uomo ad abbattere la barriera dei 6 minuti sulla distanza (5'58"52). Sul podio sono saliti anche il ceco Metodej Jilek (6'01"98) e il francese Timothy Lobineaud (6'03"65). Per Ghiotto è comunque il miglior risultato della stagione sui 5.000 metri, così come per Michele Malfatti (Fiamme Gialle) settimo con 6'10"53. Nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) si è piazzata nona con il tempo di 4'03"63. La gara è stata vinta dalla norvegese Ragne Wiklund, autrice del nuovo record della pista (3'54"74) davanti all'olandese Joy Beune e alla canadese Valerie Maltais. Nella giornata di domenica 25 gennaio si disputeranno sei competizioni. Si comincerà con la gara-bis dei 500 metri, seguiti dalle mass start e dalle team sprint. La Division B avrà luogo al mattino (a partire dalle ore 11), mentre la Division A scatterà dalle ore 14. 

Ultimi video

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara potevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Ryan Wedding 

Le mille vite del narcotrafficante Ryan Wedding: lo snowboard, le Olimpiadi, le moto

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:07
Pattinaggio, Cdm pista lunga: Ghiotto quinto nei 5000 a Inzell
17:36
Biathlon: l'Italia domina la staffetta mista di Nove Mesto
16:55
Milano Cortina: tutto pronto nel Villaggio olimpico a Predazzo
15:14
Biathlon, Cdm: Germania vince single mixed a Nove Mesto, Italia 14esima
14:47
Milano Cortina -13: oggi in anteprima il film su Eugenio Monti