Pattinaggio, Cdm pista lunga: Ghiotto quinto nei 5000 a Inzell

Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) si è attestato al quinto posto nei 5000 metri maschili nell'ultima tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga a Inzell, in Germania, con il tempo 6'05"67 in una competizione di livello stratosferico, caratterizzata dalla clamorosa performance del norvegese Sander Eitrem, primo uomo ad abbattere la barriera dei 6 minuti sulla distanza (5'58"52). Sul podio sono saliti anche il ceco Metodej Jilek (6'01"98) e il francese Timothy Lobineaud (6'03"65). Per Ghiotto è comunque il miglior risultato della stagione sui 5.000 metri, così come per Michele Malfatti (Fiamme Gialle) settimo con 6'10"53. Nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) si è piazzata nona con il tempo di 4'03"63. La gara è stata vinta dalla norvegese Ragne Wiklund, autrice del nuovo record della pista (3'54"74) davanti all'olandese Joy Beune e alla canadese Valerie Maltais. Nella giornata di domenica 25 gennaio si disputeranno sei competizioni. Si comincerà con la gara-bis dei 500 metri, seguiti dalle mass start e dalle team sprint. La Division B avrà luogo al mattino (a partire dalle ore 11), mentre la Division A scatterà dalle ore 14.