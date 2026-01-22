Pattinaggio CdM pista lunga, a Inzell ultima tappa con 14 azzurri

La spedizione azzurra sarà seguita in loco dall'allenatore Matteo Anesi nonché dall'allenatore e direttore tecnico delle squadre nazionali Maurizio Marchetto, che ha così parlato alla vigilia: "Ci serve prendere parte a questa tappa di Coppa del Mondo perché è bene tornare a gareggiare e vivere l'atmosfera delle competizioni prima dei Giochi così che non sia passato troppo tempo dall'ultima competizione. Chi prenderà parte alle Olimpiadi userà questo weekend come test e tappa di avvicinamento mentre chi non sarà della partita a Milano Cortina cercherà di ottenere il meglio anche sotto il profilo dei risultati". A seguire viene indicato il programma della tappa. Per chiarezza, viene riportato esclusivamente l'orario della gara della Division A, ossia quella di carattere assoluto. Ogni distanza avrà però anche il livello cadetto, la Division B.