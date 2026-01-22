Pattinaggio CdM pista lunga, a Inzell ultima tappa con 14 azzurri
Fra venerdì 23 e domenica 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell (Germania) sarà teatro della quinta e conclusiva tappa stagionale dell'ISU Speed Skating World Cup, il massimo circuito internazionale del pattinaggio velocità su pista lunga. L'Italia prenderà parte all'appuntamento con 14 atleti in quello che è l'ultimo appuntamento internazionale prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
Nel settore maschile saranno impegnati David Bosa (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle). Nell'ambito femminile spazio a Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), Serena Pergher (Fiamme Oro), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri).
La spedizione azzurra sarà seguita in loco dall'allenatore Matteo Anesi nonché dall'allenatore e direttore tecnico delle squadre nazionali Maurizio Marchetto, che ha così parlato alla vigilia: "Ci serve prendere parte a questa tappa di Coppa del Mondo perché è bene tornare a gareggiare e vivere l'atmosfera delle competizioni prima dei Giochi così che non sia passato troppo tempo dall'ultima competizione. Chi prenderà parte alle Olimpiadi userà questo weekend come test e tappa di avvicinamento mentre chi non sarà della partita a Milano Cortina cercherà di ottenere il meglio anche sotto il profilo dei risultati". A seguire viene indicato il programma della tappa. Per chiarezza, viene riportato esclusivamente l'orario della gara della Division A, ossia quella di carattere assoluto. Ogni distanza avrà però anche il livello cadetto, la Division B.