Pattinaggio: CdM jr pista lunga, attesi 70 atleti a Collalbo

Tutto pronto alla Ritten Arena di Collalbo, in provincia di Bolzano. Nei prossimi 10 giorni sull'altipiano altoatesino si terranno due grandi eventi internazionali di pista lunga: si inizierà questo fine settimana (1° e 2 febbraio) con la Coppa del Mondo Junior, dal prossimo venerdì con i Mondiali Junior. Alla Coppa del mondo Junior sono attesi 70 atleti complessivi tra Junior e Neo Senior. In entrambe le giornate della manifestazione, le gare avranno inizio alle 9. Sabato 1° febbraio si terranno i 1.000 metri, i 3.000 e la team sprint mentre domenica si partirà con le qualificazioni per le mass start, poi si proseguirà con i 500 e i 1.500 metri, per concludere con le finali della mass start. Questi gli atleti italiani convocati dai tecnici Nicola Mayr, Mirko Giacomo Nenzi e Matteo Rigoni: Giorgia Franceschini (Skating Trento), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Noemi Libralesso (Noale Ice), Laura Peveri (Fiamme Oro), Giulia Presti (S.C. Pergine), Emily Tormen (Pieve Cadore), Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri), Camilla Zazzarini (Noale Ice), Mattia Bernabè (S.C. Pergine), John Bernardi (C.P.Pinè), Manuel De Carli (C.P.Pinè), Gabriele Fichera (Noale Ice), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Mattia Leonardelli (C.P.Pinè), Lorenzo Minari (Skating Trento) e Mattia Peghini (C.P.Pinè). "Anche ques'anno abbiamo la fortuna di poter gareggiare in casa e quindi la possibilità di far correre ben 16 atleti, che si suddivideranno tra le gare Junior e quelle Neosenior - spiega Nenzi -. Questa è la terza ed ultima Coppa del Mondo: puntiamo a ben figurare e difendere numerose top 10 e diversi podi di specialità in classifica generale. Sfrutteremo infine questo appuntamento anche come gara di avvicinamento per i Mondiali della prossima settimana". Trattandosi dell'ultima tappa stagionale del circuito giovanile, quella di Collalbo sarà anche l'occasione per proclamare i vincitori delle classifiche generali di specialità.