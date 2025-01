Pattinaggio: 10 gli azzurri convocati per Europei di short track

Sono dieci gli azzurri convocati per gli Europei di short track, al via domani a Dresda, in Germania. Nel settore maschile saranno in gara Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, mentre in ambito femminile Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel. "La squadra sta uscendo da un bel periodo di carico. Abbiamo fatto un buon lavoro dopo le tappe di World Tour in Asia per preparare al meglio la seconda parte di stagione - spiega il dt, Kenan Gouadec -. Rientra Spechenhauser dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le tappe asiatiche. Punteremo sulle staffette, pronte a giocarsi il titolo europeo, e cercheremo di centrare il podio con più atleti possibili sulle varie distanze individuali". Il sogno è provare ad avvicinare i risultati della edizione 2024, chiusa con sei medaglie di cui quattro d'oro. Pietro Sighel nella rassegna di Danzica di 12 mesi fa ottenne il titolo continentale in tutte e tre le distanze individuali.