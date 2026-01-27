Paralimpiadi Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: 40 atleti, è record

Per il Para Ice Hockey, Alessandro Andreoni, Eusebio Antochi, Gabriele Araudo, Gian Luca Cavaliere, Cristoph Depaoli, Sandro Kalegaris, Nikko Landeros, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella. Nello sci alpino, Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari, Luca Palla, Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, ancora da definire la guida di Mazzel, Ylenia Sabidussi. A gareggiare nello snowboard per l’Italia saranno Jacopo Luchini, Riccardo Cardani ed Emanuel Perathoner. Nello sci nordico e biathlon sono stati convocati Cristian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro e Michele Biglione. Per il curling in carrozzina, scenderanno in pista Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Giuliana Turra, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti.