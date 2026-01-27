Paralimpiadi Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: 40 atleti, è record
© comitatoparalimpico.it
Via libera, dalla Giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, ai nomi che comporranno la Delegazione che prenderà parte alla XIV edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, in programma a Milano e Cortina dal 6 al 15 marzo 2026.
L'Italia si presenterà all’appuntamento con il numero record di 40 atleti (35 uomini, 5 donne), di cui 11 esordienti, più 3 atleti guida, che competeranno in 6 discipline: Sci Alpino, Sci Nordico, Biathlon, Snowboard, Curling in Carrozzina e Para Ice Hockey. Sono questi, dunque, le atlete e gli atleti chiamati a difendere i colori azzurri sulle nevi e il ghiaccio di casa, tra Cortina, Predazzo e Milano:
Per il Para Ice Hockey, Alessandro Andreoni, Eusebio Antochi, Gabriele Araudo, Gian Luca Cavaliere, Cristoph Depaoli, Sandro Kalegaris, Nikko Landeros, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella. Nello sci alpino, Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari, Luca Palla, Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, ancora da definire la guida di Mazzel, Ylenia Sabidussi. A gareggiare nello snowboard per l’Italia saranno Jacopo Luchini, Riccardo Cardani ed Emanuel Perathoner. Nello sci nordico e biathlon sono stati convocati Cristian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro e Michele Biglione. Per il curling in carrozzina, scenderanno in pista Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Giuliana Turra, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti.
La squadra italiana che parteciperà ai Giochi di Milano Cortina sarà capitanata dai due portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro. Capo Missione sarà Angelica Mastrodomenico.
Questo il commento del Presidente Marco Giunio De Sanctis: "Comunichiamo la composizione della Delegazione, ormai alla vigilia dei Giochi Olimpici che stanno per cominciare, ma al tempo stesso ci riserviamo ancora di decidere sullo ski man dello snowboard e sulla guida dell'atleta dello sci alpino, e portabandiera, Chiara Mazzel. Eventuali integrazioni o revisioni saranno fatte con decreto del Presidente".