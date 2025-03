Pancalli ufficializza: "Sono pronto per il Coni"

Dopo aver annunciato la scorsa settimana di non voler ricandidarsi per il Comitato Paralimpico Italiano e di essere in riflessione per il Coni, Luca Pancalli ha ufficializzato la propria candidatura alla guida del Comitato olimpico nazionale. "Ho speso metà dei miei 61 anni per ideare e realizzare con i miei collaboratori un progetto che desse opportunità e dignità al movimento paralimpico italiano. Ho raggiunto quasi tutti gli obbiettivi che mi ero prefissato, sono giovane e sento di poter dare ancora molto al mondo dello sport. Per questo motivo il prossimo 26 giugno mi candiderò alla guida del Coni", ha detto Pancalli in una intervista al Corriere della Sera. Quanto al rapporto con il presidente del Coni Giovanni Malagò, assicura che "è ottimo": "Con Giovanni stiamo lavorando assieme per i Giochi di Milano-Cortina ma il tempo scorre, ci sono già altri candidati e voglio avere lo spazio che serve per presentare il mio progetto. Sul tre mandati non ho mai cambiato idea: credo che in democrazia conti solo il voto di chi ti elegge. Ma penso anche che le regole vadano rispettate". "Vorrei che si guardasse al curriculum: oltre al Cip, sono stato vicepresidente del Coni per otto anni, commissario della Federcalcio e della Federdanza e direttore dell'Istituto di Scienza dello Sport - conclude - Vorrei essere giudicato e criticato per il mio operato politico e non compatito o votato perché sono seduto su una carrozzina". Quella del numero uno dei paralimpici è la terzo candidatura dopo quelle di Luciano Bonfiglio e dell'ex velista Ettore Thermes. Le elezioni sono in programma il 26 giugno.