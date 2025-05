Pallavolo, Santanchè: "Il Governo si darà da fare per Europei 2026"

"Stiamo già pensando agli Europei del 2026 perché vorremmo fare anche noi la nostra parte. Io credo che questo governo abbia fatto capire quanto sia importante lo sport, non soltanto per i risultati, anche se le competizioni sono importantissime, ma anche legate ad esempio al mio ministero come turismo. Quindi ci daremo da fare: parteciperemo, aiuteremo, faremo anche noi la nostra parte perché, come insegna la pallavolo, si vince con la squadra". Lo dice il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta alla presentazione della stagione azzurra del volley in corso a Palazzo Lombardia, in riferimento all'organizzazione degli Europei maschili del 2026. "Esiste un connubio indissolubile tra sport e turismo - aggiunge Santanchè -. Quando si organizzano eventi sportivi aumenta il turismo, a cui si aggiunge anche il fattore della destagionalizzazione perché questi eventi non seguono il calendario delle vacanze. Lo sport, quindi, ci aiuta a raggiungere i numeri storici che abbiamo: abbiamo battuto la Francia per le presenze ma non ci fermiamo. Crediamo che la nostra Nazione debba essere prima in Europa". Il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, ha annunciato che la gara inaugurale dovrebbe essere disputata in Piazza del Plebiscito, a Napoli, mentre la fase finale a Santa Giulia, a Milano, nel nuovo PalaItalia costruito per le Olimpiadi di Milano-Cortina.