Pallavolo, Nations League: Italia ko col Brasile

"Abbiamo lottato questa sera. Come spesso accade contro il Brasile, è stata una partita molto tirata e sappiamo che con loro è sempre complicato. C'è rammarico per il terzo set, dove avremmo dovuto essere più cinici e portarlo a casa. Magari lì sarebbe cambiata la partita". Così il giocatore dell'Italia Yuri Romanò ha commentato la sconfitta al tie break subita dalla nazionale a Chicago in una partita di Nations League, col punteggio di 22-25, 25-21, 31-33, 25-17, 13-15. L'opposto ha espresso il rammarico per una gara nella quale la squadra di Ferdinando De Giorgi ha avuto l'opportunità di fare sua la partita, contro un avversario di alto livello, e invece ha incassato il secondo ko nell'edizione 2025 del torneo. Nel tie break decisivo, i sudamericani sono partiti meglio portandosi sul 7-3, ma dopo un time out chiamato dal ct, l'Italia ha cominciato la rimonta portandosi sul 12-12, con un muro vincente di Lavia. Nel finale, però, il Brasile ha trovato le ultime energie utili per portare a casa il match. "A questi livelli la differenza la fanno uno o due palloni - ha detto ancora Romanò -. Questa volta dobbiamo riconoscere che, in quelle situazioni specifiche, loro sono stati più bravi. Il pubblico, anche se completamente dalla parte del Brasile, non ha dato fastidio ma quando giocano loro in ogni parte del mondo sei 'fuori casa'. Domani dovremo ripartire da quello che sappiamo fare meglio e che oggi abbiamo mostrato a tratti. Con gli Stati Uniti, l'atmosfera sarà ancora più accesa e sicuramente sarà una bella partita", ha concluso. Giannelli e compagni torneranno infatti in campo nella notte alle 2.30 italiane di domani, 30 giugno, quando sempre e Chicago chiuderanno la Week 2 americana affrontando i padroni di casa.