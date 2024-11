PALLAVOLO, COMUNE GENOVA LAVORA A EVENTO INTERNAZIONALE

Il Comune di Genova sta lavorando per ospitare un evento internazionale di pallavolo all'interno del nuovo palasport. A confermarlo, a margine della presentazione del "Freddy grand prix" di ginnastica, l'assessore allo sport Alessandra Bianchi. "Le interlocuzioni col comitato ligure sono costanti, ho parlato nei giorni scorsi con la presidente Del Vigo per andare in questa direzione - spiega Bianchi - i rapporti con la federazione sono ottimi e stiamo portando avanti le interlocuzioni finalizzate ad avere sul territorio eventi sportivi. È chiaro che gli eventi internazionali ufficiali non si decidono dall'oggi al domani, non c'è solo la volontà dell'amministrazione o di un soggetto, ma gli attori coinvolti sono tanti e quindi ci dobbiamo sedere al tavolo e ragionare. La volontà, comunque è quella di portare a Genova grandi eventi internazionali di tutte le discipline che possiamo e, soprattutto di crescere come una città viva che vuole richiamare attività e in parallelo far crescere le realtà del nostro territorio. Oggi abbiamo anche un impianto che può ospitare campionati di livello superiore rispetto a quelli che avevamo già e questa permette anche una progettualità importante per le associazioni, le squadre del nostro territorio di crescita, di sviluppo e quindi di scalata anche dei campionati".