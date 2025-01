Pallanuoto, World Cup donne: Setterosa batte Usa e vola a SuperFinal

Gli occhi da tigre, la voglia di non mollare quando tutto sembra perduto e la classe di un gruppo giovane ma che già vuol stupire. Il Setterosa al termine di una strepitosa rimonta supera 13-12 (3-5, 1-4, 3-3, 6-0) gli Stati Uniti, nella giornata d'apertura del secondo girone della World Cup in svolgimento ad Alessandropoli, e si qualifica per le SuperFinal in programma ad Aprile. Le azzurre, sotto 9-4 all'inversione di campo e 12-7 dopo tre tempi, mottono il cuore oltre l'ostacolo nell'ultimo periodo: i gol in sequenza di Cocchiere, Cassarà, Cergol e i due di Bettini valgono il 12-12 a tre minuti dalla conclusione. Poi sale in cattedrà Giustini che a diciassette secondi dalla fine sfrutta la superiorità numerica e da zona quattro trova un angolo imprendibile per il portiere statunitense Longan: sorpasso, vittoria e pass per le SuperFinal. La nazionale di Carlo Silipo - bronzo iridato a Fukuoka 2023 - tornerà in acqua sabato alle 17.00 (-1h in Italia) contro l'Ungheria che in apertura di pomeriggio ha battuto 18-9 Israele.