Pallanuoto: SuperFinal World Cup, Grecia batte Italia 19-14

Cuore, grinta, e una prestazione di ottimo livello per tre quarti di gara non bastano, ma le ambizioni di una squadra ringiovanita e all'inizio di un nuovo ciclo crescono esponenzialmente. Un buon Setterosa insomma cede alla Grecia nei quarti di finali della SuperFinal della World Cup a Chengdu, in Cina. La nazionale di Carlo Silipo - bronzo europeo a Spalato 2022 ed iridato a Fukuoka 2023 - sotto 12-9 all'inversione di campo, rientra fino al 12-11 con i gol di Bettini e Ranalli. Le elleniche tornano sul 14-11 con le reti Myriokefalitaki e da Vasiliki Plevritou e mantengono il +3 dopo tre tempi grazie alla sassata dal perimetro della scatenata Plevritou autrice di una cinquina. L'ultimo sussulto del Setterosa in avvio di quarto periodo con la girata di Cocchiere che vale il 16-14; successivamente l'allungo decisivo delle elleniche con il 3-0 di break aperto da Giannopoulou e chiuso da Santa che portano il punteggio sul finale 19-14. Le azzurre torneranno in acqua sabato, alle ore 8.00 italiane (14.00 in Cina), contro il Giappone nella semifinale per il quinto posto.