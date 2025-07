Pallanuoto: Mondiali, Settebello ko con Montenegro, giocherà per 7° posto

Il Settebello, ancora anestesizzato dalla sconfitta contro la Grecia nei quarti di finale, perde 12-8 contro il Montenegro nel match valido per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto al Mondiale di pallanuoto di Singapore. Assente Iocchi Gratta, squalificato per quattro giornate (due le sconterà all'europeo di gennaio a Belgrado qualora sarà convocato). Il Montenegro piazza due break di 3-0 e 4-0 decisivi all'inizio e tra secondo e terzo tempo alimentati dalle doppiette del talento Vukovic, che poi fa il poker, Macic e Gardasevic. Nel finale un altro 3-0 che spegne ogni velleità di rimonta. Per l'Italia doppiette di Di Somma e Di Fulvio e ancora deficitario l'uomo in più con 4/13 più due rigori falliti. Il Settebello giocherà giovedì 24 luglio alle 10 italiane contro la perdente tra Croazia e Stati Uniti una partita valevole per il settimo posto. "La ferita della sconfitta subita contro la Grecia non è stata rimarginata, mi sembra evidente; ed è una ferita abbastanza profonda - racconta il ct Alessandro Campagna - In questi giorni comunque abbiamo continuato a lavorare. Questo pomeriggio la prestazione non è stata malvagia: siamo stati poco cinici al tiro. Il risultato alla fine è brutto; trovare stimoli in queste partite non è mai facile. Ho parlato al gruppo ed in particolare ai giovani che da queste batoste devono imparare a crescere e a reagire. Il quadriennio non è partito sotto una buona stella, ma abbiamo tutto il tempo per correggere la rotta. Non sono assolutamente preoccupato; certamente bisognerà apportare dei correttivi. Sono convinto che i risultati arriveranno come è nella storia del Settebello".