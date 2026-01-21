Logo SportMediaset

Pallanuoto Europei, l'Italia batte la Croazia e va in semifinale

21 Gen 2026 - 23:45

L'Italia si conferma tra le prime quattro d'Europa. Batte la Croazia 13-10 nella partita decisiva e venerdì 23 gennaio alle 20:30 alla "Belgrade Arena" sfida in semifinale la Serbia campione olimpica. Difesa azzurra granitica con capitan Marco Del Lungo monumentale tra i pali e attacco letale con Pippo Ferrero che cala il poker realizzando due rigori consecutivi pesantissimi nel finale. Gli azzurri, che per la prima volta giocano con la calottina bianca, ottengono la decima vittoria del nuovo ciclo: i due test match di dicembre, le tre partite del torneo in Bosnia e la quinta di questo europeo, dopo aver perso ma non demeritato soltanto con la Grecia. L'Italia chiude al secondo posto il giorne F della seconda fase. Eliminata la Croazia, che è stata campione del mondo a Doha 2024, d'argento agli europei di Zagabria 2024 e quinta ai mondiali di Singapore 2025 e che giovedì sera affronta la Spagna campione del mondo, detentrice della World Cup e campione d'Europa uscente nella finale per il quinto posto.

23:45
Pallanuoto Europei, l'Italia batte la Croazia e va in semifinale
21:33
Milano Cortina: acceso in Prato della Valle a Padova il braciere olimpico di tappa
18:56
Milano Cortina, la Wada: "Laboratorio antidoping un vanto per l'Italia"
Jasmine Paolini, tennista vincitrice dell'oro olimpico in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024
15:18
Australian Open: Paolini al terzo turno, Frech battuta in due set
14:38
Rugby: 33 convocati per il Sei Nazioni, Ange Capuozzo non ci sarà