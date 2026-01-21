Pallanuoto Europei, l'Italia batte la Croazia e va in semifinale

L'Italia si conferma tra le prime quattro d'Europa. Batte la Croazia 13-10 nella partita decisiva e venerdì 23 gennaio alle 20:30 alla "Belgrade Arena" sfida in semifinale la Serbia campione olimpica. Difesa azzurra granitica con capitan Marco Del Lungo monumentale tra i pali e attacco letale con Pippo Ferrero che cala il poker realizzando due rigori consecutivi pesantissimi nel finale. Gli azzurri, che per la prima volta giocano con la calottina bianca, ottengono la decima vittoria del nuovo ciclo: i due test match di dicembre, le tre partite del torneo in Bosnia e la quinta di questo europeo, dopo aver perso ma non demeritato soltanto con la Grecia. L'Italia chiude al secondo posto il giorne F della seconda fase. Eliminata la Croazia, che è stata campione del mondo a Doha 2024, d'argento agli europei di Zagabria 2024 e quinta ai mondiali di Singapore 2025 e che giovedì sera affronta la Spagna campione del mondo, detentrice della World Cup e campione d'Europa uscente nella finale per il quinto posto.