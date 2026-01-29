Australian Open: Sabalenka in finale, affronterà Rybakina | Altro sgarbo della Svitolina

È Elena Rybakina la seconda finalista agli Australian Open femminili di tennis, prima prova stagionale del Grande Slam. La tennista kazaka di origini russe, numero 5 del mondo e del seeding, ha battuto in semifinale l'americana Jessica Pegula, numero 6, in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7) dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Nel secondo parziale è successo di tutto, con Rybakina che ha prima sciupato 3 match point sul 5-4 e sul 6-5, poi ha annullato due set point a Pegula nel tiebreak, per poi chiudere al quarto match point. In finale Rubakina affronterà per la seconda volta Sabalenka, contro cui ha perso nel 2023. "Sono molto fiera di me stessa, mi sono irrigidita un po' nel finale ma sono rimasta lì a combattere", ha dichiarato a caldo una emozionata Rybakina.