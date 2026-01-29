Australian Open: Sabalenka in finale, affronterà Rybakina | Altro sgarbo della Svitolina

È Elena Rybakina la seconda finalista agli Australian Open femminili di tennis, prima prova stagionale del Grande Slam. La tennista kazaka di origini russe, numero 5 del mondo e del seeding, ha battuto in semifinale l'americana Jessica Pegula, numero 6, in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7) dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Nel secondo parziale è successo di tutto, con Rybakina che ha prima sciupato 3 match point sul 5-4 e sul 6-5, poi ha annullato due set point a Pegula nel tiebreak, per poi chiudere al quarto match point. In finale Rubakina affronterà per la seconda volta Sabalenka, contro cui ha perso nel 2023. "Sono molto fiera di me stessa, mi sono irrigidita un po' nel finale ma sono rimasta lì a combattere", ha dichiarato a caldo una emozionata Rybakina. 

Qualche ora prima, Sabalenka ha battuto Elina Svitolina: 6-2, 6-3 il punteggio finale in un'ora e un quarto di gioco. Una sfida gestita senza grandi difficoltà da Sabalenka, dominante dall'inizio alla fine. Ancora imbattuta nel 2026 (il record è 11-0 con zero set persi), la n. 1 al mondo centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open (c'erano riuscite prima solo Evonne Goolagong e Martina Hingis) e la settima finale Slam consecutiva sul cemento (come Hingis e Steffi Graf). A fine partita, inoltre, c'è stato un piccolo giallo: Svitolina ha evitato di stringere la mano a Sabalenka per l'appoggio della Bielorussia alla Russia nella guerra all'Ucraina. Svitolina fin dall'inizio del conflitto si è schierata apertamente a difesa del suo popolo con una serie di iniziative umanitarie. 

