Pallanuoto: Euro Cup; il Panionios tra l'Ortigia e gli ottavi

L'Ortigia di pallanuoto è a un passo dagli ottavi di Euro Cup e arriva al match decisivo per superare il turno con un ottimo stato di forma, grazie alle tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime gare tra campionato e coppa, inclusa quella contro gli ungheresi del Bvsc che ha portato la squadra allenata da Piccardo al secondo posto nella classifica del girone. I biancoverdi, infatti, sono a quota 9 punti, dietro ai magiari (primi a quota 12 e già qualificati) e davanti a Vouliagmeni (6 punti) e Panionios (3 punti) . Proprio il Panionios, già aritmeticamente eliminato, è l'ultimo ostacolo per l'Ortigia, che l'affronterà in casa e avrà a disposizione due risultati su tre per poter conquistare con certezza il passaggio del turno: basterà vincere o pareggiare. "Noi stiamo bene - racconta Yusuke Inaba, attaccante dell'Ortigia - nelle ultime tre partite abbiamo vinto e siamo cresciuti molto, ma siamo consapevoli di poter giocare ancora meglio. Ognuno di noi deve dare ancora di più, tutti noi dobbiamo dare il nostro massimo. La partita contro il Panionios per noi è molto importante, quindi non dobbiamo pensare ad altro, ma rimanere concentrati solo sul nostro obiettivo, che è la vittoria".