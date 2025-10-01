Logo SportMediaset
Pallanuoto: campo corto e niente pari, ecco la nuova A1

01 Ott 2025 - 23:24

"Siamo in una fase epocale della pallanuoto". E se a dirlo è Sandro Campagna, ct del Settebello, c'è da credergli. Sono stati presentati oggi, infatti, i campionati maschili e femminili di A1, con le competizioni al via il prossimo 4 ottobre e con tante novità. La federazione ha recepito le direttive di World Aquatics e così il campo da gioco degli uomini passerà da 30 a 25 metri, il possesso palla sarà di 20 secondi e non esisteranno più i pareggi.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai rigori, assegnando due punti a chi vince e uno a chi perde. Per questo Campagna ha parlato di 'fase epocale'. "Cinque metri in meno per ogni azione sono tanti - spiega il ct -. Vogliono dire meno contropiedi, su cui l'Italia ha fondato la sua forza, e più contatti. Per questo dobbiamo inventarci qualcosa, come nel 2009 quando creammo con le società una nuova metodologia di allenamenti. Per questo anche stavolta coinvolgerò ancora i colleghi, andandoli a trovare anche in allenamento, per trovare una 'linea Italia' per questo nuovo tipo di gioco che dovremo affrontare".

Un modo per arrivare pronti anche agli appuntamenti internazionali perché Settebello e Setterosa con lo stop di natale della regular season saranno protagonisti negli europei rispettivamente di Belgrado e Funchal. "Le nostre nazionali devono restare al vertice per trainare il sistema", le parole del n.1 FIN, Paolo Barelli, certo che i campionati al via questo weekend "saranno avvincenti", perché al di là del solito dominio Pro Recco "ci sono anche altre società che lotteranno per il vertice". Si preannuncia avvincente anche il campionato femminile con il ct del Setterosa, Carlo Silipo, sicuro di come "i nostri club si siano adattati bene a questo nuovo regolamento" e che la "competizione sia cresciuta tanto". Adesso dalle parole si passerà ai fatti, appuntamento in vasca. 

