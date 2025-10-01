Pallanuoto: campo corto e niente pari, ecco la nuova A1

"Siamo in una fase epocale della pallanuoto". E se a dirlo è Sandro Campagna, ct del Settebello, c'è da credergli. Sono stati presentati oggi, infatti, i campionati maschili e femminili di A1, con le competizioni al via il prossimo 4 ottobre e con tante novità. La federazione ha recepito le direttive di World Aquatics e così il campo da gioco degli uomini passerà da 30 a 25 metri, il possesso palla sarà di 20 secondi e non esisteranno più i pareggi.