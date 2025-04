Pallanuoto: A1; Ortigia contro Posillipo ma testa ai playoff

L'Ortigia, già aritmeticamente ottava (e dunque qualificata ai play-off per il 5° posto del campionato di A1 di pallanuoto), sfiderà domani il Posillipo per l'ultima giornata della regular season. Gli uomini di Piccardo - col pensiero già rivolto alla prossima fase - hanno l'occasione di misurarsi con una formazione solida e forte, attualmente sesta e in lotta per difendere la propria posizione dal possibile sorpasso della Roma Vis Nova. È un possibile antipasto dei play-off, dove le due squadre, qualora vincessero le rispettive semifinali, potrebbero persino ritrovarsi in finale per un posto in Europa. All'andata, l'Ortigia fece una grande prestazione, vedendo sfuggire la vittoria solo nel finale e conquistando un pareggio che le stava un po' stretto. "Il Posillipo è una squadra attrezzatissima - fa notare Sebastiano Di Luciano, attaccante dei biancoverdi - che ha bisogno di vincere. Hanno un gioco molto aggressivo e noi dovremo cercare di limitare i loro punti di forza, i tre stranieri. Il Posillipo, inoltre, è una squadra con tanta esperienza che, nei momenti in cui la partita è delicata, riesce sempre a trovare la giocata importante. Dovremo fare molta attenzione e rimanere concentrati dall'inizio alla fine. Per noi è ininfluente dal punto di vista della classifica, ma ci può dare fiducia in ottica playoff, in modo da presentarci poi al meglio contro chi, tra Bologna o Trieste, ci troveremo di fronte".