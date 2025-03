Pallanuoto, A1: Ortigia, con Quinto sconfitta che fa male

Era una gara alla portata dell'Ortigia, si è trasformata in una sconfitta dolorosa, a Genova, contro il Quinto, nel ventesimo turno della A1 di pallanuoto. I biancoverdi perdono 9-8, dopo avere sprecato troppo in fase offensiva e non avendo messo il piglio giusto in acqua. Equilibrio sostanziale per metà gara, mentre nel terzo tempo l'Ortigia crolla: dal 4-4 si passa al 9-6. Nell'ultimo quarto, i biancoverdi si scuotono e rientrano sul -1, grazie ai rigori di Inaba e Campopiano e al gol di La Rosa, ma si vedono negare il pareggio dalla parata di Ghiara su Kalaitzis all'ultimo secondo. "Non mi aspettavo questa prestazione da parte della squadra - ammette il coach dei siracusani, Stefano Piccardo -. In settimana avevamo lavorato bene e preparato al meglio questa gara, ma oggi non abbiamo iniziato nel modo giusto e poi abbiamo proseguito su quella linea, sbagliando tante conclusioni e tanti passaggi. Oggi, direi molto male. Va anche riconosciuto, però, che abbiamo trovato un avversario che, secondo me, ha fatto la sua migliore prestazione in questa stagione. Il responsabile, comunque, sono io e io devo trovare le soluzioni se le cose non vanno".