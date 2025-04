Pallanuoto: A1; Ortigia a Bologna col sogno del quinto posto

Obiettivo quinto posto nel campionato di A1 di pallanuoto. Conclusa la regular season, domani sera l'Ortigia sarà a Bologna contro la De Akker, nella gara 1 di semifinale dei play-off per la quinta piazza. La formazione felsinea è stata protagonista di un'ottima stagione, ma i biancoverdi allenati da Stefano Piccardo, sono di recente apparsi in ottima condizione, anche dal punto di vista mentale, e sanno benissimo che, quando sono al meglio, possono giocarsela con chiunque. La sfida dovrà concludersi con il successo di una delle due, con tiri di rigori in caso di pareggio, per stabilire chi si aggiudicherà il primo punto di questa serie, in vista di gara 2, in programma martedì 29 a Siracusa. "Secondo me - sottolinea Georgios Kalaitzis, attaccante greco dell'Ortigia - questo è il momento più bello di una stagione, perché ci permette di competere con squadre forti. A questo punto gli errori non vengono perdonati e non ci sono seconde possibilità. Noi ci siamo preparati bene e abbiamo lavorato duramente con il nostro allenatore, per riuscire a dimostrare in acqua la nostra forza come squadra. Siamo pronti mentalmente e fisicamente per competere e per finire la stagione nel miglior modo possibile. Per vincere dovremo essere concentrati e restare fedeli al nostro piano di gioco. Dovremo cercare di giocare una pallanuoto semplice".