Pallanuoto, A1: Catania sconfitta dalla capolista Pro Recco

Sconfitta per 7-17, la Nuoto Catania non sfigura contro i primi della classe della Pro Recco, capolista del campionato di A1 di pallanuoto. Dopo un primo tempo di dominio ligure (1-5) i rossazzurri riescono a trovare spazi nella seconda frazione di gioco andando a segno con Gulisano e la doppietta di Russo. I catanesi subiscono la fisicità degli ospiti e chiudono il secondo tempo sotto 4-9, nonostante un ottimo secondo parziale. Al cambio campo i catanesi provano a limitare i giocatori ospiti subendo solo tre reti e mettendone a referto due con Russo dai cinque metri e Torrisi in superiorità numerica. L'ultimo quarto è una formalità per la Pro Recco che mette in cassaforte il match con un secco 1-5 di parziale. Dopo un ciclo terribile per gli etnei inizia il rush salvezza: sabato 22 marzo faranno visita al Quinto per poi ospitare Il Telimar; dopo il derby contro l'Ortigia i rossazzurri ospiteranno Florentia ed Olympic Roma. Servono almeno due punti in cinque partite per sperare di rientrare nella zona playout. "Nonostante la sconfitta - sottolinea Federico Trimarchi, diciottenne convocato ancora dalla nazionale giovanile - come squadra abbiamo fatto una buona partita. In allenamento stiamo dando tutto giorno dopo giorno e penso che i risultati arriveranno. In azzurro farò del mio meglio per non deludere le aspettative su di me e mostrare i progressi fatti allenamento dopo allenamento".