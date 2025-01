Pallanuoto, A1: Catania a Roma, una sfida per non affondare

Un match da bassifondi di classifica, uno di quelli che vale doppio per chi vuole risalire la china. Domani la Nuoto Catania sarà di scena alla piscina Valco San Paolo di Roma, ospite dell'Olympic Roma, per il campionato di A1 maschile di pallanuoto. L'Olympic Roma terz'ultima in classifica proprio davanti agli etnei ma a 5 punti di distanza. Gli etnei del coach Peppe Dato devono assolutamente riscattare la prestazione amara di mercoledì contro la Florentia (16-10) e in generale ritrovare fiducia per il girone di ritorno che avrà inizio già sabato prossimo alla Scuderi contro Trieste. I capitolini sono in grande crescita avendo ottenuto nelle ultime cinque uscite sette degli otto punti conquistati fin qui. "La partita di domani - osserva il difensore Ruben Riolo - per noi è davvero importante: non solo per i tre punti ma anche per dimostrare a noi stessi che possiamo fare meglio di quanto fatto fino ad ora. Rimanendo uniti e giocando di squadra, con tanta concentrazione, fin dai primi minuti potremo dire la nostra".