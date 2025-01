Pallamano: verso Mondiali 2025, Italia in Svizzera per Yellow Cup

A meno di due settimane ai Campionati Mondiali 2025 l'Italia si ritrova per le ultime e importanti tappe di avvicinamento al 14 gennaio, data in cui a Herning (Danimarca) debutterà contro la Tunisia per la 29esima edizione del torneo iridato. Da oggi, giovedì 2 gennaio, la Nazionale è in raduno a Winterthur, in Svizzera, dove da domani sarà in campo all'AXA Arena per tre gare in altrettante giornate: Svizzera, Paesi Bassi e Kosovo saranno le avversarie di Pablo Marrochi e compagni fra 3 e 5 gennaio. Diramata dunque la lista dei convocati a disposizione del DT Riccardo Trillini. In totale 19 azzurri, con alcune novità rispetto alla squadra che ha disputato l'amichevole del 29 dicembre scorso in Croazia. Archiviati gli impegni di Bundesliga, tornano a disposizione il portiere Domenico Ebner e il terzino Mikael Helmersson; inseriti inoltre l'ala Jeremy Pirani e il terzino Alessio Moretti. Rimangono indisponibili, causa problemi fisici, Andrea Parisini e Marco Mengon.

All'esito della Yellow Cup verrà definito l'elenco dei convocati per prendere parte ai Campionati Mondiali. Questi gli azzurri convocati per la Yellow Cup a Winterthur: Domenico Ebner (PO - 1994 - Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO - 2000 - Alperia Black Devils), Giovanni Pavani (PO - 2000 - Raimond Sassari); Tommaso De Angelis (AS - 2005 - BM Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS - 1994 - Cassano Magnago), Jeremi Pirani (AS - 1994 - Tremblay\FRA), Umberto Bronzo (AD - 2000 - Raimond Sassari), Leo Prantner (AD - 2001 - Balingen-Weilstetten/GER); Filippo Angiolini (TS - 1999 - Teamnetwork Albatro), Simone Mengon (CE\TS - 2000 - Eisenach\GER), Davide Bulzamini (TS - 1995 - Conversano), Mikael Helmersson (TS - 2003 - Coburg\GER), Alessio Moretti (TS - 1994 - Cassano Magnago), Pablo Marrochi (CE - 1986 - Conversano), Giacomo Savini (TD\CE - 1998 - Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD - 2002 - Istres Provence\FRA) PIVOT: Endrit Iballi (PI - 1998 - Brixen), Tommaso Romei (PI - 2003 - Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI - 2003 - Bolzano).