Pallamano: la Nazionale a Oristano, prima volta in Sardegna

Prima volta della Nazionale maschile di pallamano in Sardegna: azzurri contro la Lettonia al Palasport Sa Rodia di Oristano domenica 16 marzo 2025 per una gara-chiave nella corsa agli Europei del 2026. Sarà il primo match casalingo dopo i Mondiali. La gara è valida per la quarta giornata di qualificazione agli Ehf euro 2026 maschili. Il Palasport Sa Rodia potrà ospitare fino a 3mila spettatori. "Una gara ufficiale della Nazionale rappresenta un momento di coesione ed entusiasmo capace di attirare appassionati e territorio - dice il commissario straordinario del comitato Fig Sardegna, Sandro Pagaria -. L'Italia deve essere un veicolo promozionale del nostro sport: per questo siamo felici di arrivare in una regione e in una città, la Sardegna con Oristano, dove mai la Nazionale maschile era approdata prima". Classifica alla mano, la gara tra Italia e Lettonia sarà di fondamentale importanza per la classifica del Gruppo 4. Dopo la vittoria di novembre contro la Serbia (31-30) e la sconfitta di misura in Spagna (31-30), gli azzurri dovranno blindare il proprio piazzamento nei 120' contro i lettoni, il 13 marzo in trasferta a Jelgava e il 16 marzo a Oristano.