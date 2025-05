Pallamano, A1: l'Handball Erice conquista la finale scudetto

La pratica è stata chiusa con autorità, grazie alla seconda vittoria di fila, in semifinale, contro Cassano Magnago, stavolta in trasferta, per 33-26. L'Handball Erice approda così per la terza stagione consecutiva alla finale scudetto. E stavolta le siciliane non vogliono fallire. L'anno scorso furono battute dalla Brixen Südtirol, due anni fa dalla Jomi Salerno, adesso le Arpie sembrano avere un'altra marcia, hanno dominato l'annata, vincendo già Supercoppa italiana, Coppa Italia e ottenendo il primo posto nella regular season. In casa del Cassano Magnago è stata ancora una volta esplicita la superiorità (fisica e tecnica) delle siciliane. Fino al 20' il parziale è di 7-7. Ma all'intervallo il vantaggio è di 4 gol (11-15). E nella ripresa le siciliane vanno in fuga, senza essere più riprese. All'Handball Erice non resta che attendere l'esito dell'altra semifinale: dopo gara 1 Pontinia è in vantaggio su Salerno. La vincente sfiderà le Arpie a partire da sabato 17 maggio, con gara 2 il 24 ed eventuale gara 3 il 28 maggio.