Pallamano, A1: Handball Erice, tutto semplice a Padova

Una notte di campionato molto positiva per l'Handball Erice che conferma il primo posto solitario nella serie A1 femminile di pallamano. Senza sottovalutare il Padova, che ha pochi punti ma agonismo da vendere, le siciliane si sono imposte fuori casa per 33-16 e si preparano alla prossima sfida con il Mezzocorona. Nel posticipo le Arpie hanno sfoderato una prestazione tatticamente ineccepibile, con gli squilli di Do Nascimento e la conferma della ricerca di una solidità difensiva rilevante. Tanti indizi positivi nella marcia di avvicinamento alla Final Eight di Coppa Italia, che si svolgerà a Riccione dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi.