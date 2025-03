Pallamano: A1 donne; Erice sfida Pontinia per il primo posto

Sfida al vertice domani per l'Handball Erice contro il Pontinia. Solo due punti dividono la formazione siciliana, capolista del torneo di A1 femminile di pallamano, da quella laziale, seconda in classifica. "Una partita importantissima - osserva Cristina Cabeza Gutiérrez, coach dell'Handball Erice - determinante per stabilire chi arriverà prima al termine della stagione regolare del campionato. Sappiamo che è una gara complicata, sono le uniche che sono riuscite a batterci in questa stagione. Pontinia è una squadra con tantissima esperienza, con giocatrici dotate di gran tiro da fuori, e di ottima prestanza fisica. Inoltre, hanno un pivot che si muove molto bene in mezzo alla difesa avversaria. Dovremo quindi essere molto concentrate, durante i sessanta minuti di gioco, per ottenere la vittoria"