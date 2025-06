Padel sport globale, ogni 2,5 ore viene aperto un nuovo club

Il padel sta vivendo una crescita globale quanto mai rapida e sostenibile. Alcuni mercati raggiungono la piena maturità in appena 5 o 6 anni; paesi come la Francia (soprattutto l'area meridionale), gli Stati Uniti (spiccano Miami, il Texas e la California) e il Regno Unito (tra cui città come Londra, Manchester e Bristol) stanno registrando un'attività molto intensa. Anche il livello dei giocatori sta crescendo: in aree come Indonesia e Thailandia, numerosi principianti hanno fatto il salto di qualità, come testimoniano le partecipazioni regolari a partite e tornei. La digitalizzazione è un fattore chiave di questa crescita, che accresce l'accessibilità e sostituisce i tradizionali modelli di membership con sistemi di pay-per-play più flessibili. Playtomic mette a disposizione dei club una serie di tool basati su dati che permettono di migliorare la struttura, personalizzano le esperienze dei giocatori e incoraggiano un ecosistema più competitivo con allenamenti sempre più completi.