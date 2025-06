Giochi Mediterraneo, Fillea 'protocollo tutela lavoratori edili'

"Un protocollo dalla parte dei lavoratori edili, che dice no al subappalto a cascata". Così Francesco Bardinella, segretario generale della Fillea-Cgil Taranto, ha commentato la sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla sicurezza e legalità nei cantieri delle opere dei XX Giochi del Mediterraneo, firmato oggi con il commissario straordinario Massimo Ferrarese, Ance Taranto e le altre sigle sindacali. "Grazie a questo accordo - ha spiegato Bardinella - sarà possibile monitorare i cantieri in tempo reale attraverso un tavolo permanente e la condivisione dei dati con la Cassa edile della provincia ionica". Bardinella ha ricordato la delicatezza del settore delle costruzioni, citando le recenti irregolarità riscontrate dall'Ispettorato del lavoro, e ha sottolineato l'importanza dell'impegno comune per bandire il subappalto a cascata. "Una pratica pericolosa - ha concluso - per la sicurezza dei lavoratori, che abbiamo contestato anche al governo Meloni. Ora serve dare piena attuazione a questo protocollo".