Rugby: Italia U20, le convocate per le Women's Summer Series

Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile U20, Diego Saccà, ha diramato la lista delle atlete che prenderanno parte alla seconda edizione delle Women's Summer Series, in programma nel mese di luglio a Cardiff. Le Azzurrine si raduneranno il 2 luglio a Treviso, per fare poi rotta verso il Galles il giorno successivo. Durante la competizione, l'Italia affronterà Francia, Inghilterra e Galles. "Rispetto allo scorso anno - commenta coach Saccà - ci sono delle modifiche al regolamento per l'utilizzo delle cosiddette "rientranti".Questo influenza la competizione dal punto di vista della eterogeneità di vissuto e di esperienza tra le atlete coinvolte e spinge a fare scelte precise in sede di convocazione. Abbiamo comunque la consapevolezza di avere una rosa U.20/U.23 allargata che ci ha permesso negli scorsi raduni e che ci permetterà nel prossimo futuro di coinvolgere un numero maggiore e più ampio di ragazze in considerazioni dei molteplici impegni internazionali.