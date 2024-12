Padel, Milano Premier Padel P1: Coello e Tapia volano in semifinale

Arturo Coello e Agustin Tapia ancora imbattibili al Milano Premier Padel P1. Dominatori incontrastati della stagione (13 titoli totali e 43 vittorie consecutive), la coppia più forte del mondo tornerà in campo sabato, nel giorno in cui saranno trascorsi cinque mesi dall'ultima sconfitta, sempre in Italia, nella finale del P2 di Genova. Anche all'Allianz Cloud, come accaduto una settimana fa nel Major in Messico, Arturo e Agustin hanno dovuto giocare il terzo set: merito di Paquito Navarro e Pablo Cardona (5), capaci di resistere per due ore e 32' e di trovarsi più volte nel corso del match avanti di un break. Ad affrontarli in semifinale - si legge in una nota - ci saranno Edu Alonso e Jeronimo "Momo" Gonzalez, che quest'anno in Italia hanno già conquistato il Fip Platinum Sardegna. La coppia ha già centrato la semifinale al primo torneo Premier Padel giocato insieme (in Finlandia) e si è ripetuta in Egitto, a NewGiza. Dopo due semifinali in un P2, ecco la prima in un P1, quello di Milano, dopo il ritiro di Franco Stupaczuk e Mike Yanguas per un infortunio subito dall'argentino nel terzo set. "Ho un buon feeling con il pubblico italiano e con l'Italia", ha commentato Momo Gonzalez a fine partita, ricordando - oltre la vittoria nel Platinum - anche l'Europeo vinto sempre a Cagliari con la Spagna. "Ho buonissimi ricordi sul Centrale qui a Milano contro Galan e Lebron due anni fa ma anche contro Coello e Tapia lo scorso anno. Spero di andare avanti nel torneo il più possibile".