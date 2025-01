Padel: 'patente' coach professionista obbligatoria per competizioni Fip

I CORSI La FIP, grazie alla collaborazione con la PPPCA, ha studiato e realizzato una serie di corsi di diverso livello per accedere alla professione - concedendo agli allenatori attualmente in attività il tempo necessario per ottenere la Licenza senza interrompere l'attività professionale - e al conseguente rilascio di una 'patente da allenatore' che sarà imprescindibile per esercitare la professione nelle competizioni FIP e nei circuiti professionistici governati dalla stessa Federazione. E' prevista, inoltre, la creazione di un albo professionale ufficiale FIP.