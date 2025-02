Orienteering, Alfio Giomi ex presidente FIDAL nuovo presidente della FISO

Giomi, che subentra a Sergio Anesi, si è così espresso nelle sue prime dichiarazioni dopo la proclamazione ufficiale: "Proseguirò il progetto in continuità, con i mezzi e i metodi che conosco, sempre nell’ottica del lavoro di squadra. Ringrazio il mio avversario, Gilberto Pellegrino, una figura di spessore, e chi mi ha sostenuto in questo percorso. Sono emozionato e oggi l’emozione ci guida. Un grazie particolare a Carlo Stassano (ex presidente FISO), perché la mia storia è iniziata con lui. Non avevo intenzione di candidarmi, ma lui mi ha coinvolto. Ora ci attende molto lavoro".