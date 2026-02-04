Neve sui Giochi di Milano-Cortina, zero termico tra 1.000 e 1.500 metri
Ancora neve in arrivo sui territori olimpici a pochi giorni dall'apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina.
Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, pubblicate sul sito dell'Agenzia regionale, "l'area dell'Alta Valtellina sarà interessata da una prima perturbazione nella giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, con deboli nevicate per l'intera giornata. Temporaneo miglioramento e prevalenza di sole nella giornata di domani, giovedì 5. Nuova perturbazione venerdì 6 con probabili deboli nevicate".
Piove a Milano, con il limite dello zero termico generalmente compreso tra i 1.000 e i 1.500 metri. La tendenza è per un miglioramento nella giornata di sabato, mentre nelle giornate successive saranno possibili nuove precipitazioni.