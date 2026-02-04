Uno scambio scuote la Nba: Harden saluta i Clippers e vola a Cleveland al posto di Garland

04 Feb 2026 - 10:31
I malumori di James Harden si erano fatti così pesanti che alla fine i Los Angeles Clippers sono stati costretti a trovare una soluzione per cederlo prima della trade deadline.

Lo scambio che smuove il mercato della Nba è avvenuto nella notte con i Cleveland Cavaliers: questi ultimi hanno accettato di spedire in California la fragile stella Darius Garland e una seconda scelta al draft per il "barba".

Un incrocio che potrebbe favorire entrambe le franchigie. I Cavaliers trovano un giocatore di grande esperienza da affiancare a Donovan Mitchell, mentre il 36enne Harden, dopo non essere sceso in campo a Los Angeles per "ragioni personali" e che ora sposa la sesta squadra in carriera, sente di poter aumentare le sue chance all'inseguimento di un titolo nel breve termine. 

Dall'altra parte, se Garland riuscirà ad andare oltre gli infortuni che lo hanno rallentato nelle ultime stagioni, i Clippers potranno godersi un talento da All-Star molto più giovane (26 anni), ringiovanendo il roster e guardando a lungo termine anche in ragione del suo contratto: quinquennale da 197 milioni di dollari complessivi, in scadenza a giugno 2028. 

nba
los angeles clippers
cleveland cavaliers
james harden

