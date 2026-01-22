Olimpiadi, Mattarella riceve una delegazione della fondazione Milano-Cortina 2026

22 Gen 2026 - 14:33

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal Presidente, Giovanni Malagò e dall'Amministratore Delegato, Andrea Varnier, e composta dal Consiglio di amministrazione, dai soci fondatori della Fondazione e dai rappresentanti dei comuni di Milano e Cortina, della regione Lombardia, della regione Veneto, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma Alto Adige. Dopo gli interventi del Presidente Malagò e del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. È quanto si legge in una nota del Colle. 

Ultimi video

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:41
Pattinaggio CdM pista lunga, a Inzell ultima tappa con 14 azzurri
15:34
Volley: sorteggiati i gironi dei Campionati Europei Under 22
14:35
Wawrinka fa la storia, primo over 40 al 3° turno dal 1978: "Mi merito una birra"
14:33
Olimpiadi, Mattarella riceve una delegazione della fondazione Milano-Cortina 2026
13:05
Slittino, CdM: Fischnaller primo e Felderer terzo nel singolo di NationsCup