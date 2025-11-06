Atp Finals, Binaghi: "Hanno cambiato futuro e percezione tennis italiano"

"Le Atp Finals non sono solo una manifestazione di grande successo ma hanno cambiato il futuro e la percezione del tennis italiano, facendolo diventare anche un orgoglio per tutto il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della cerimonia del sorteggio e della conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals 2025, in programma a Torino da domenica 9 novembre. "Questa edizione sarà più grande, più bella, più avvincente delle passate edizioni e chiuderà un ciclo, il primo di questa meravigliosa avventura - ha aggiunto - Siamo partiti che eravamo impauriti da questa grande montagna che stava di fronte a noi e che avremmo dovuto scalare, passo dopo passo abbiamo acquisito fiducia, consapevolezza delle nostre capacità. In questi anni abbiamo vissuto con grande entusiasmo questi successi travolgenti".