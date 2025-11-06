Milano-Cortina, Pellegrini: "Per Tabanelli non perdiamo speranze"

"A volte capitano queste sfighe". Federica Pellegrini commenta così, a margine di un evento di 'On Location' a Milano, l'infortunio occorso questa mattina a Flora Tabanelli, atleta di freestyle, che fa seguito a quelli di Federica Brignone e Marta Bassino. "E' normale - aggiunge Pellegrini, membro del Cio in quota atleti - che in un percorso di avvicinamento alle Olimpiadi si cerchi sempre di portare il fisico un pochino al limite per cercare una risposta maggiore rispetto alle gare del passato. Bisogna cercare di rimanere super concentrati, di fare tutto il percorso di recupero che serve e non perdere le speranze".