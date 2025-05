Olimpiadi 2026, in Veneto lo Sport Business Forum

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha presentato stamani a Venezia la seconda edizione dello 'Sport business forum', iniziativa sostenuta dalla Regione che si configura come "sublimazione dell'informazione sullo sport nel quale il Veneto può dire molte cose", ha sottolineato. L'evento, in programma dal 5 all'8 giugno tra Treviso, Belluno, Longarone e Cortina d'Ampezzo, vede come partner il gruppo editoriale Nem, Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Veneto Est. Si tratta di un appuntamento dedicato ad appassionati e professionisti del settore sportivo, che permetterà al pubblico di entrare in contatto con campioni del mondo dello sport e brand di settore. Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno il campione brasiliano Zico; il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti; il marciatore Alex Schwazer; l'ex campionessa di salto in lungo Fiona May; la bandiera del Milan e opinionista Sky, Alessandro Costacurta; l'ex arbitro internazionale Filippo Orsato, eletto miglior 'fischietto' internazionale del 2020 dall'Iffhs. È una iniziativa "radicata nel territorio ma con uno sguardo ampio, proiettato verso le grandi sfide nazionali e internazionali - ha commentato Stefano Giacomelli, delegato per l'innovazione degli industriali bellunesi -. Confindustria Belluno Dolomiti ha ideato il forum perché crede nello sport come leva di sviluppo economico e sociale, con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina alle porte"