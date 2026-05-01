Judo, oro per Odette Giuffride nei -52 kg al Dushanbe Grand slam
Odette Giuffrida, a sole due settimane dal bronzo continentale di Tbilisi, è oro nei -52 kg al Dushanbe Grand slam di judo in Tagikistan. L'azzurra ottiene quattro vittorie consecutive contro Klimczak (Pol), Rafkatova (Uzb), Akhmatova (Uzb) ed in finale contro la polacca Kaleta, sconfitta dall'azzurra per tre shido.
Nella stessa categoria Kenya Perna (Fiamme Gialle) è bronzo. Kenya vince contro Jumaeva (Tgk), Myagmarsuren (Mgl) e si arrende in finale contro Kaleta (Pol). Nella finale per il bronzo ha la meglio su Tserentogtokh (Mgl) grazie a tre sanzioni. Asia Avanzato (Fiamme Gialle) è settima nei -48 kg. Vince su Tomankova (Svk) ma si arrende contro la cinese Hui ai quarti e non riesce ad imporsi su Zhuang (Chn) nelle fasi di ripescaggio.