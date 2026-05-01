Judo, oro per Odette Giuffride nei -52 kg al Dushanbe Grand slam

Nella stessa categoria Kenya Perna (Fiamme Gialle) è bronzo. Kenya vince contro Jumaeva (Tgk), Myagmarsuren (Mgl) e si arrende in finale contro Kaleta (Pol). Nella finale per il bronzo ha la meglio su Tserentogtokh (Mgl) grazie a tre sanzioni. Asia Avanzato (Fiamme Gialle) è settima nei -48 kg. Vince su Tomankova (Svk) ma si arrende contro la cinese Hui ai quarti e non riesce ad imporsi su Zhuang (Chn) nelle fasi di ripescaggio.